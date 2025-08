Iveco: Cirio, siamo attenti ai siti produttivi e all'occupazione

"Le nostre attenzioni, come sempre in questi casi, vanno naturalmente alle garanzie per quanto riguarda i siti produttivi e per quanto riguarda l'occupazione. L'abbiamo già fatto in altri casi, ci siamo premurati che ci fossero date le garanzie necessarie. Effettivamente sono avvenute, non solo alle istituzioni, ma anche alle forze sindacali. Il nuovo acquirente s'impegna a mantenere i livelli occupazionali come gli attuali e s'impegna a mantenere i siti produttivi qui". A dirlo a proposito della cessione di Iveco, a margine di una conferenza stampa a Torino, è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "È una buona garanzia - ha aggiunto -, ma va vigilata, per cui noi ci fidiamo, ma nello stesso tempo rimanendo con occhi e orecchie bene aperti e bene attenti, perché non si può pesare o immaginare di andare a impoverire un patrimonio produttivo e industriale come quello che è nato nel nostro Piemonte, anche perché è diventato grande e ha fatto fortuna e ricchezza grazie al lavoro di tanti uomini e tante donne di questa terra". "Bene dunque le rassicurazioni, anche con la disponibilità - ha concluso il presidente - a fare in modo comunque che chi investe qui si continui a trovare bene. L'abbiamo dimostrato con Mirafiori: noi abbiamo il dovere di continuare a rendere piacevole, appetibile e economicamente interessante venire a investire nel nostro Piemonte".