Lega Piemonte, grazie al nostro lavoro rinvio blocco Euro 5

"Oggi abbiamo concretizzato un grande risultato per i piemontesi. Grazie all'emendamento presentato a Roma dal capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, e al lavoro portato avanti a livello regionale dal gruppo Lega, abbiamo garantito il rinvio dello stop alle auto diesel Euro 5. Una scelta di buon senso che darà più tempo ai cittadini per adeguarsi alla transizione e una soluzione concreta che consentirà ai circa 200mila proprietari di questi veicoli di continuare a utilizzarli per spostarsi. Con questo passo anche il Piemonte entra ufficialmente tra le regioni che hanno deciso di affrontare il cambiamento con pragmatismo e senza ideologia, ponendosi l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria senza per questo penalizzare famiglie e imprese". Così in una nota i consiglieri regionali del Gruppo Lega del Consiglio regionale del Piemonte.