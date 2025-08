TOUR OPERATOR

Piemonte da cartolina (elettorale). Aumentano i turisti, ma del 2,2%

I dati dei primi sei mesi del 2025 confermano un trend positivo. Crescono arrivi e presenze, trainati soprattutto dall'estero. La retorica entusiasta della Giunta Cirio trasforma risultati buoni – ma non eclatanti – in una narrazione trionfalistica tutta da verificare

Arrivi +2,2%, presenze +5,3%, permanenza media passata da 2,6 a 2,7 notti: i numeri del turismo piemontese nel primo semestre dell’anno, diffusi dall’Osservatorio regionale, mostrano un sistema in salute. Si sfiorano i 2,9 milioni di arrivi e si superano i 7,7 milioni di pernottamenti. A fare da traino sono sia il mercato italiano che quello straniero, con quest’ultimo che mantiene saldo il 50% delle presenze.

Il dato più clamoroso riguarda gli Stati Uniti, con un +20% di presenze. Un exploit che fa gola alla retorica dell’internazionalizzazione, cara alla maggioranza regionale. Ma nel quadro complessivo, restano la Germania (pur stabile), la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e il Benelux a costituire i bacini principali. La Spagna cresce bene (+9,5% arrivi, +8% presenze), così come la Scandinavia. Sul versante italiano, si conferma il predominio della Lombardia (+5,6% arrivi e +7,7% presenze), seguita da Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna.

La Regione spinge sul pedale dell’autocelebrazione, con il presidente Alberto Cirio che rivendica: “La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza grazie alla qualità della nostra offerta. Il Piemonte è sempre più protagonista degli itinerari di viaggio”. Sulla stessa linea l’assessore Paolo Bongioanni, che fresco di delega parla di “cambio di marcia” e di una strategia che unisce turismo, sport e agroalimentare. Mette sul tavolo la Legge 18/99 riattivata “dopo 15 anni” e un bando da quasi 16 milioni di euro per strutture ricettive: un’iniezione di fondi che però, al momento, è ancora tutta da spendere. La macchina della promozione – afferma Bongioanni – sarebbe oggi “più incisiva e coordinata”, ma resta forte la distanza tra l’enfasi delle dichiarazioni e il peso effettivo della ricaduta economica.

Le aree turistiche mostrano andamenti disomogenei. La montagna è quella con il miglior incremento di presenze (+14%), anche se la parte del leone in termini assoluti la fa sempre Torino e prima cintura (37% delle presenze totali), che cresce comunque in modo modesto (+3,3%). Le colline si confermano in salute (+6,6% presenze), seguite dai laghi (+2,5%).

Dal punto di vista economico, i dati della spesa rilevati dal circuito Visa parlano chiaro: +4,2% nei volumi, per un totale di oltre 400 milioni di euro. La collina guida con il 30,6% dei volumi, seguita da Torino (30,2%). Ma la vera notizia è che l’area della montagna ha segnato l’aumento più significativo (+14,7%). Si conferma quindi il nesso tra turismo invernale e spesa, soprattutto nei mesi di punta: a febbraio la montagna sfiora i 180 euro di spesa media per visitatore, mentre le colline superano i 200 euro nei mesi di gennaio e febbraio, a dimostrazione di un turismo “altospendente” legato all’offerta enogastronomica di Langhe, Roero e Monferrato.

Silvio Carletto, il ragioniere commercialista appena insediato al vertice di Visit Piemonte, l’agenzia turistica regionale, insiste sull’efficacia delle strategie regionali: “Anche le recensioni online premiano la qualità dell’offerta piemontese”. In effetti, l’indice di soddisfazione cresce di 0,4 punti, arrivando a 86,7/100 contro la media nazionale di 86,5. Ma si tratta di un divario minimo, non sufficiente a reggere la narrazione di un Piemonte turistico modello.

In sintesi: i numeri sono buoni, ma la narrazione è come al solito un tantino enfatica. La crescita è reale, però non in maniera uniforme. La montagna, pur in forte crescita, resta una nicchia, mentre Torino, pur attirando il 37% dei turisti, cresce meno delle aspettative per una città che ambisce a essere hub culturale. La spesa alta conferma l’appeal di Langhe, Monferrato e Roero, ma evidenzia una concentrazione su un turismo di nicchia, poco scalabile. Gli investimenti annunciati sono un passo avanti, ma la riattivazione di una legge ferma da 15 anni solleva dubbi sulla capacità di pianificazione a lungo termine. Infine, la permanenza media di 2,7 notti, pur in aumento, è ancora bassa rispetto a destinazioni concorrenti, segno che l’offerta, per quanto apprezzata, non trattiene abbastanza. Serve una strategia più incisiva per bilanciare i flussi, potenziare Torino e rendere la montagna più di una meta stagionale. Altrimenti, il “cambio di marcia” rischia di rimanere uno slogan.