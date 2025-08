PALAZZO LASCARIS

Roma Capitale e aumento dell'Irpef: "Un brutto giorno per il Piemonte". Gancia, Lega di lutto e di governo

L'ex europarlamentare tornata sui banchi del Consiglio regionale rompe il velo di ipocrisia nel centrodestra e pure nel suo partito. "Ridurre gli sprechi e tagliare le partecipate inutili". Il richiamo liberale di lady Calderoli al vecchio Carroccio - VIDEO

“Oggi non è un giorno particolarmente bello per chi, liberale fino alle viscere come me, è costretto a votare un aumento delle tasse”. Le parole di Gianna Gancia, consigliere regionale della Lega in Piemonte, sono ben di più di un sasso nello stagno che nel centrodestra piemontese quasi tutti vogliono descrivere come un laghetto azzurro e cristallino. Assomigliano, piuttosto, a un rospo che molti nella maggioranza e nello stesso partito dell’ex europarlamentare tornata sui banchi di Palazzo Lascaris hanno ingoiato più o meno di buon grado con la decisione di aumentare le addizionali Irpef, colpendo la vasta platea del ceto medio piemontese.

Roma Capitale e l'autonomia

L’intervento di Gancia in aula, seppur passato quasi nel silenzio delle reazioni, non può non apparire quasi dirompente, certamente tale da lasciare il segno. Sia per la maggioranza, non di meno per lo stesso partito di Matteo Salvini. Dopo un anno di quasi silenzio, o comunque certo non segnato da interventi eclatanti in aula, le affermazioni e i giudizi della consorte di Roberto Calderoli squarciano un velo di ipocrita unità all’interno della coalizione e, nuovamente, della stessa Lega.

Ancor prima di rigirare il coltello nelle ferita dell’Irpef, Gancia dice che “sicuramente non sono stati dei bei giorni questi per la politica. Abbiamo avuto l’approvazione di Roma Capitale che per noi, vecchi liberali della vecchia Lega è uno smacco. È arrivato prima quello che la nostra autonomia”. Dice proprio “vecchia Lega”, rimarcando la differenza con il nuovo partito geneticamente modificato da Salvini che, con il capogruppo Riccardo Molinari si è “limitato” a chiedere un anticipo delle prime intese sull’autonomia rafforzata rispetto ai maggiori poteri per la Capitale. Gancia, insomma, non rinuncia a segnare non solo le distanze tra il vecchio partito cui si sente legata e il nuovo mai sentito del tutto proprio, ma anche a porre una serie di distinguo rispetto agli alleati nel governo del Piemonte e, forse, a un’eccessiva acquiescenza della Lega nei loro confronti su un terreno sdrucciolevole per la politica, ma di forte presa per i cittadini elettori come quello delle tasse.

Decenni di sprechi in Piemonte

“Credo sia una responsabilità nostra, di maggioranza e opposizione, legare questo aumento delle tasse a una razionalizzazione della spesa – ha detto ancora un aula – al fine di evitare gli sprechi che sono presenti in tutte le amministrazioni, compreso – ed ecco l’ulteriore affondo, impossibile da parare – il nostro Piemonte”.

Qualcuno potrà liquidarla come il grillo parlante, come chi pur facendo parte del sistema ora lo bacchetta. Certamente le parole dell’ex più giovane presidente di Provincia, guidando quella della sua Cuneo, tornata in Consiglio regionale dopo il quinquennio a Strasburgo, pesano. “Di sabaudo la gestione dei conti degli ultimi decenni della Regione ha avuto ben poco”. E da quell’ampio arco temporale non sfugge nessuno, dalla sinistra di Mercedes Bresso e Sergio Chiamparino al centrodestra che partendo da Enzo Ghigo proseguirà proprio con l’ex leghista da tempo in Forza Italia Roberto Cota, fino ad Alberto Cirio.

Partecipate rami secchi

Lo stesso Cirio che Gancia ricorda quando era con lei in Provincia a Cuneo “e riuscimmo ad abbattere la spesa corrente del trenta per cento”. Un altro sguardo al passato, insieme a quello alla mai troppo rimpianta vecchia Lega lontana dalle malìe dell’estrema destra e più vicina alle necessità dei territori così come a quei valori fondativi che la gestione e la torsione salviniana hanno messo in secondo e terzo piano. Esperienze passate che l’ex europarlamentare mette con forza sul piatto dell’oggi chiedendo cambiamenti per il futuro nella gestione delle sempre più scarse risorse regionali. Quelle “partecipate inutili che chiudemmo allora in Porvincia”, servono a farle dire che occorre agire nello stesso modo adesso sul piano regionale. Questione tutt’altro che marginale e più volte emersa con tutta la sua gravità, incominciando proprio dal ruolo stesso di Finpiemonte, madre di tutte le partecipate.

Le riforme mancate

Gancia toglie il velo, anche quello del suo stesso partito sempre attento a non irritare l’azionista di maggioranza del centrodestra, pure nel rapporto con Giorgia Meloni e i Fratelli d’Italia oltre l’ambito regionale, su cui peraltro ricade buona parte degli effetti. “Anche a livello nazionale non riusciamo in nessun modo a fare delle riforma che possano essere efficaci”. Certo non è né ventriloquo, né portavoce del marito, ma queste parole dalla moglie del ministro che ha scritto la legge sull’autonomia e che più volte ha denunciato ostacoli e difficoltà nel cammino verso quella che per la Lega è la madre di tutte le riforme, assume un significato particolare. Così come non è un semplice inciso, tantomeno un’indulgenza alla nostalgia, quel richiamo alla “vecchia Lega” che Gancia fa ponendo questioni di rilievo sul fronte della spesa pubblica e delle tasse. E che nessuno pare voler riprendere. Ma il pesante sasso nello stagno c’è arrivato. E forse sarà un po’ più difficile farlo passare per una foglia morta caduta nel laghetto cristallino di un centrodestra più unito che mai.