Morto travolto da un treno a un passaggio a livello a Novara

Un uomo intorno ai quarant'anni ha perso la vita a Novara, investito da un treno, poco dopo le 13.30. L'investimento è avvenuto al passaggio livello di via Marconi, a meno di un chilometro dalla stazione ferroviaria. Scattato l'allarme. sul posto è arrivato il personale del 118, ma ho solo potuto constatare il decesso. Attualmente la linea ferroviaria tradizionale Novara-Torino è interrotta per permettere il recupero della salma. Sull'episodio sono in corso verifiche da parte della Polizia ferroviaria.