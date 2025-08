Escursionista sfinito salvato dal soccorso alpino di Biella

Un intervento del soccorso alpino biellese è stato necessario oggi pomeriggio per un escursionista in difficoltà sul lago del Mucrone, a quasi 1.900 metri di quota. Si trovava vicino al rifugio Savoia, quando ha chiesto aiuto, riferendo di essere sfinito dalla fatica. La centrale operativa del 118 ha proceduto con il salvataggio tramite una squadra a terra. L'uomo non era infortunato, ma è stato recuperato comunque a in tempi rapidi, grazie al fuoristrada che è potuto salire fino alla pista Busancano. Da lì la squadra ha proceduto a piedi, trovando l'escursionista in buona salute e accompagnandolo a valle.