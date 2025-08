Escursionista smarrisce sentiero e cade, soccorsa

Un'escursionista ferita è stata salvata nella giornata di ieri dai tecnici del soccorso alpino intervenuti nel vallone di Scalaro, sopra Quincinetto, nel Torinese. La donna, dopo aver accidentalmente perso il sentiero principale, si è trovata in una zona impervia ed è scivolata per diversi metri vicino a un torrente procurandosi un politrauma. I tecnici, coadiuvati dall'equipaggio medico e dal tecnico di elisoccorso del 118, l'hanno stabilizzata, imbarellata e trasportata in una zona più ampia dove è stato possibile verricellarla sull'elicottero per il successivo trasporto in ospedale. La donna non è in pericolo di vita. Sempre ieri, nel pomeriggio, la dodicesima delegazione canavesana del soccorso alpino ha soccorso un giovane che a Traversella si è procurato un trauma ad un arto in riva al torrente Chiusella. Una volta stabilizzato, l'infortunato è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ivrea.