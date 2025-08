Urso, su Iveco percorso condiviso su investimenti e stabilimenti

"Il giorno dopo che la società ha comunicato a mercati chiusi, perché è quotata in borsa, l'intenzione di cedere i suoi asset produttivi per quanto riguarda Iveco defense, cioè la parte della difesa, a Leonardo, e dall'altra parte la cessione a una grande multinazionale come Tata, ho convocato i sindacati con cui ci siamo riuniti insieme all'azienda". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al porto di Gioia Tauro rispondendo ad una domanda sulla vendita di Iveco. "In quella sede - ha aggiunto - abbiamo stabilito di fare un percorso trasparente, mi auguro condiviso con l'azienda e i due acquirenti, affinché ci sia la consapevolezza e noi saremo garanti che gli investimenti programmati siano realizzati, che gli stabilimenti sono mantenuti tutti in piena attività e che l'occupazione sia mantenuta. Il tavolo si unirà in maniera continuativa sino a quando il progetto industriale sarà chiaro a tutti".