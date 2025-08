Spaccio, arrestate due persone a Torino

Arrestate due persone a Torino, entrambe di origine centroafricana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel primo caso a finire in galera un cittadino guineano trentenne senza documenti che nascondeva nello zaino 250 grammi di marijuana suddivisa in dosi pronte allo smercio e circa 1.550 euro in contanti. Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 30 grammi di cannabinoidi e altri 1.850 euro in contanti.

Nel secondo caso, i poliziotti hanno fermato in via Palestrina, un 25enne di origine nigeriana che veniva trovato in possesso di una dose di marijuana. A casa dell’uomo sono state trovate dosi di cocaina, eroina e infiorescenze di marijuana, materiale utile per il confezionamento delle stupefacente e di un bilancino elettronico di precisione.