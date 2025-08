ECONOMIA DOMESTICA

Assunzioni in calo, ma metà delle imprese non trova lavoratori

Ad agosto in Piemonte previste 18.840 entrate, 3mila in meno rispetto al 2024. Il 46,2% delle posizioni rischia di restare scoperto per carenza di profili adeguati. Nel 72% sono contratti a termine. Aumentano le aziende pronte a inserire personale straniero

Rispetto a un anno fa in Piemonte ad agosto verranno registrati 3mila contratti in meno, ma il dato più preoccupante è un altro. Quasi una proposta di lavoro su due rischia di rimanere scoperta. Nel 46,2% dei casi infatti non ci sarà il “mismatch” tra domanda e offerta. Per quanto riguarda le imprese invece, nel 24% dei casi prevedono di assumere personale immigrato; dato superiore alla media nazionale.

Dati critici

I dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non lasciano ben sperare. Almeno per quanto riguarda la nostra regione. Se è vero che le assunzioni previste ad agosto sono 18.840, è anche vero che rispetto allo stesso mese dello scorso anno il dato subisce una flessione del 13,5%. Dato che diventa ancora più critico se si guarda al trimestre agosto-ottobre 2025 che segna un crollo dell’offerta di lavoro di oltre 6.000 unità rispetto all’anno precedente.

Numeri impietosi che viaggiano in coppia con quelli relativi alle tipologie di contratti che vengono offerti. Nel 72% dei casi le assunzioni sono a tempo determinato e un solo lavoratore su cinque firma per ottenere il tanto atteso “posto fisso”. Poco meno di un’assunzione su tre (32%) invece interesserà giovani con meno di 30 anni e nel 24% dei casi le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

I settori che cercano

Ma quali sono i settori che cercano lavoratori? Nel 56,8% dei casi le assunzioni programmate in Piemonte per il mese di agosto riguardano imprese che hanno da 1 a 49 dipendenti, mentre le grandi aziende hanno programmato il 22,9% delle assunzioni totali.

Delle oltre 18.000 proposte di assunzione ben 11.729 arrivano dal settore dei servizi che rappresenta il 62,2% del totale. L’anno scorso però il dato era molto più corposo, registrando una domanda di lavoro più ampia di 1.760 unità. A trainare le assunzioni nel settore dei servizi sarà il turismo con 3.050 ingressi (16,2% del totale), seguito dai servizi alle persone (2.700 assunzioni) e dal commercio (2.360 entrate).

L’industria prevede 5.630 assunzioni, generando il 29,9% della domanda totale e segnando un calo pari a circa 1.130 unità rispetto ad agosto 2024. Il settore primario, con circa 1.490 assunzioni nel mese di agosto, pesa il 7,9%.

Difficoltà a trovare candidati

A rendere la situazione ancora più complicata è però la difficoltà delle aziende a trovare candidati adatti all’assunzione. Un paradosso nel paradosso: il lavoro è poco e quel poco che c’è non sempre viene coperto. Secondo i dati diffusi, ad agosto 2025 saranno difficili da reperire il 46,2% delle figure professionali da inserire in azienda, soprattutto a causa della mancanza di candidati idonei a ricoprire le posizioni lavorative vacanti. Su 18.840 proposte di lavoro, ben 8.704 rischiano di rimanere vacanti. Un dato comunque in linea con la media nazionale.

Dove si fatica di più

Le figure più preziose da reperire sono gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine che nel 55,3% dei casi risultano difficili da individuare sul mercato del lavoro. Nel settore edile nell’88,4% dei casi è difficile trovare operai specializzati addetti alle costruzioni e manutenzione di strutture, e nell’86,9% dei casi quelli specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche.

Problematica anche la selezione di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (74,5%) e di specialisti nelle scienze della vita (76,1%); di operatori della cura estetica (68,5%), delle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (64,6%); di personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde (56,0%).

Infine un focus sul titolo di studio: nell’89,5% dei casi viene registrata difficoltà nella ricerca nei settori medico e odontoiatrico (89,5%) e nel 70,4% dei casi nel settore chimico-farmaceutico. Rischiano, inoltre, di rimanere scoperte il 56,5% delle posizioni riservate a personale con istruzione tecnologica superiore (ITS Academy); candidati specializzati in indirizzo elettronica ed elettrotecnica (76,5%) e informatica e telecomunicazioni (67,7%). Problemi di anche nella ricerca di personale con qualifica di formazione o diploma professionale (48,2%), con picchi particolarmente elevati per l'indirizzo edile (85,9%) e benessere (68,6%).