Ravello (FdI), 1 milione di euro per il sistema neve Piemonte

"Con l'assestamento di bilancio, approvato oggi, la Regione Piemonte destina un milione di euro in attuazione a quanto previsto dall'ordine del giorno 185, da me presentato e approvato a maggioranza lo scorso 26 febbraio nelle more del Bilancio di previsione. Desidero esprimere un sincero ringraziamento all'assessore Marco Gallo, all'assessore Tronzano e all'intera Giunta regionale per la sensibilità e la tempestività con cui hanno deciso di dare seguito al documento, riconoscendo la centralità della montagna e del sistema neve nella strategia turistica del Piemonte". Ad affermarlo è Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte. "L'Ordine del Giorno - continua Ravello - sollecitava un aggiornamento dei criteri di assegnazione dei contributi ai Comuni Olimpici (Cesana Torinese, Sestriere, Sauze d'Oulx e Bardonecchia) per la gestione degli impianti di risalita e di innevamento. Con l'aumento dei costi legati ai fabbisogni energetici, al personale, alla manutenzione ordinaria e a tutte le spese riconducibili all'innevamento programmato, a parità di investimento, oggi si produce circa il 30% di neve in meno rispetto al 2013, quando fu determinato il contributo. I fondi stanziati, che rispondono peraltro alle sollecitazioni del territorio e, in particolare, del presidente dell'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi, ne consentiranno un congruo adeguamento". "Il turismo invernale, in particolare nelle nostre vallate alpine, è un asset irrinunciabile. La sola Via Lattea, tredicesimo comprensorio sciistico al mondo, rappresenta una risorsa strategica con oltre 400 chilometri di piste, 12.000 posti letto e più di 650 attività a vocazione turistica - prosegue Ravello -. Non è solo paesaggio e sport, ma anche occupazione".