Pentenero (Pd), Giunta Cirio ripensi il welfare regionale

"Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio che impegna la giunta regionale a intervenire con urgenza per ripensare il welfare regionale, renderlo sostenibile e universale, e a dedicare tutte le risorse necessarie, provenienti dall'extra gettito Irpef, per garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle cittadine piemontesi in materia di cura e assistenza per la non autosufficienza, incrementando gli investimenti sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare che quella residenziale e semi-residenziale". Lo afferma, in una nota, Gianna Pentenero, presidente del gruppo Pd del Consiglio regionale. "Il sistema socio-sanitario piemontese, infatti, - aggiunge - è al collasso. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche e la crescita della domanda di assistenza stanno mettendo a dura prova un modello che, pur essendo stato fondamentale per le nostre comunità, oggi rischia di non reggere più".