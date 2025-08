Urso, Torino-Lione strategica, presto in visita ai cantieri

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi il direttore generale della società italofrancese Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), Maurizio Bufalini, insieme a una delegazione delle oltre 170 imprese tra appaltatori e subappaltatori collegati in videoconferenza, a seguito dei gravi attacchi ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa avvenuti lo scorso 26 luglio. "La Torino-Lione è un investimento strategico per l'Italia: un'infrastruttura che collegherà il nostro sistema produttivo al cuore dell'Europa, rendendo il Paese più accessibile, competitivo e integrato nei grandi corridoi europei". Ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Come governo, siamo al fianco degli imprenditori e dei lavoratori - ha aggiunto - che, con coraggio, continuano a operare nonostante gli inaccettabili atti di guerriglia che colpiscono persone, cantieri e mezzi. Contro la violenza e le intimidazioni non può esserci alcuna tolleranza". Durante l'incontro - si legge in una nota del Mimit - promosso da una delegazione parlamentare del territorio guidata dalla deputata Augusta Montaruli, Bufalini ha illustrato alcune possibili misure di sostegno a favore delle imprese appaltatrici, finalizzate a garantire una prosecuzione più serena delle lavorazioni. Interventi la cui fattibilità verrà ora approfondita dal Mimit, assieme agli altri ministeri competenti. Il ministro Urso ha quindi annunciato che nei prossimi mesi si recherà ai cantieri dell'alta velocità per portare la sua vicinanza a imprenditori e maestranze impegnati in prima linea e per verificare l'avanzamento di questa "importante opera infrastrutturale di interesse strategico per le imprese italiane".