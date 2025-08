ECONOMIA DOMESTICA

Ilva, Cirio apparecchia un (inutile) tavolo, ma si cucina tra Roma e Taranto

A Novi Ligure nuovo summit tra istituzioni e sindacati. Un documento congiunto con cinque punti da inviare al Governo. L'impegno della Regione e l'altolà del sindaco a qualsiasi spezzatino. Intanto spunta l'ipotesi di Gioa Tauro per il Dri

“La vera partita si gioca tra Roma e Taranto”. Difficile non leggere come profetiche le parole, tra allarme e disincanto, di Maurizio Cantello sindacalista della Fiom alla vigilia del tavolo sull’ex Ilva che ieri Alberto Cirio è tornato ad apparecchiare a Novi Ligure.

Certo, il governatore del Piemonte ha fatto quel che gli stessi sindacati, il sindaco della città e le forze di opposizione, Pdin testa, gli avevano chiesto da tempo e che i tempi sempre più bui sul futuro del colosso siderurgico con i piedi d’argilla impongono.

Occupazione e decarbonizzazione

Ampiamente previsto il documento congiunto stilato alla fine dell’incontro al quale Cirio è arrivato con la sua vice e assessore al Lavoro Elena Chiorino e al quale hanno partecipato, oltre ai sindacati, al sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, quello di Racconigi Alessandro Tribaudino, pure l’assessore regionale alla Logistica Enrico Bussalino e il direttore generale di Ilva in amministrazione controllata Francesco Zambon.

Al centro del testo, cinque punti chiave: la strategicità dell'asset siderurgico legato a doppio filo al futuro del sito di Taranto, l'unità d'intenti per un approccio complessivo e nazionale alla crisi, l'apertura a investimenti produttivi purché finalizzati al rafforzamento e alla decarbonizzazione dell'intero gruppo, la tutela dell'occupazione che deve restare al centro di ogni proposta industriale e rispettare precise tempistiche, il ruolo delle politiche attive del lavoro e della formazione come strumenti per accompagnare le trasformazioni tecnologiche del settore.

Integrità del gruppo

Magari non sarebbe servito un tavolo al fine di ribadire che “la priorità assoluta per la Regione Piemonte sono i lavoratori, le loro famiglie e l'indotto”, per usare le parole di presidente e assessori. E la stessa sottolineatura da parte di Zambon sulla priorità strategica dell’acciaio per il nostro Paese non fa che confermare ciò di cui nessuno ha mai dubitato. Così come non sorprende il sindaco Muliere quando torna a tenere il punto contro ogni ipotesi di spezzatino e a ribadire che “ogni ridimensionamento nel settore dell’acciaio sia una sconfitta”. Non nasconde, ancora Muliere, di “renderci conto del problema Taranto, ma nello stesso tempo siamo aperti a nuovi investimenti con un nuovo forno a Genova, ma sempre tenendo fermi i punti dei livelli occupazionali e dell’integrità del gruppo”.

I due commissari

Così mentre poche ore prima durante la visita al porto di Gioia Tauro, il ministro Adolfo Urso insieme al governatore dimissionario della Calabria Roberto Occhiuto, non negava affatto che lo stop al progetto Dri, – lo stabilimento che realizzerà la materia prima che deve alimentare i forni elettrici che realizzeranno l'acciaio green – da parte del consiglio comunale tarantino potrebbe rilanciare proprio Gioia Tauro, in Piemonte le parole del sindacalista disegnavano in maniera sempre più definita.

E se la questione si gioca, appunto tra Taranto e Roma, si comprende ancor meglio perché delle due strutture commissariali a Novi Ligure ci fosse solo quella guidata dal presidente di Finpiemonte Partecipazioni Zambon, che si occupa degli immobili e non l’altra sotto cui ricade la produzione, ovvero lo snodo cruciale della questione, e che sta nelle mani di Maurizio Saitta. E qualche perplessità sul tavolo novese, senza nulla togliere alle legittime preoccupazioni legato ai due impianti piemontesi, sembra essere arrivato proprio dagli ambienti delle strutture commissariali dove si è ben consci di come e dove si stia giocando la difficile partita.

Il sogno di Urso

Il piano illustrato ai sindacati e agli enti locali prevede investimenti necessari pubblici e poi, successivamente, privati, per realizzare i quattro Dri ipotizzati in otto anni. Investimenti per circa a 6-7 miliardi di euro, con un'occupazione nella fase di realizzazione di almeno 2.500 occupati oltre a quelli che poi dovranno essere impiegati per l'attività del Dri. “I primi 2 Dri – ha specificato Urso – dovranno essere realizzati nel prossimo quadriennio in contemporanea allo spegnimento del primo altoforno a Taranto e alla realizzazione dei primi due forni elettrici, uno a Taranto e l’altro a Genova. Poi – ha aggiunto il ministro – il terzo Dri nei successivi due anni, quando si spegnerebbe il secondo altoforno e a Taranto sarebbe realizzato il secondo forno elettrico, e il quarto Dri nei successivi 2 anni”. Nell'arco di otto anni, quindi, gli interi impianti siderurgici dell’ex Ilva dovrebbero essere pienamente decarbonizzati.

Il ruolo del Piemonte

A quel punto si realizzerebbe il sogno di Urso, ovvero del “polo siderurgico green più importante d’Europa e forse del mondo, a compimento di un progetto di decarbonizzazione che ci farebbe diventare così il primo Paese a produrre esclusivamente acciaio green d'Europa”. Un sogno appunto. Almeno oggi, quando le preoccupazioni delle maestranze di Novi, così come quelle di Racconigi, per restare in Piemonte, sono concrete e più che motivate.

E l’ennesimo tavolo, al di là delle buone intenzioni, non può che mostrare un ruolo del Piemonte non certo di primo piano nello scacchiere su cui si gioca il futuro dell’ex Ilva e della siderurgia italiana. Una posizione che, tutto sommato, forse non dispiace più di tanto allo stesso Cirio. Pronto ad apparecchiarlo, quel tavolo, ben sapendo che la cucina con i piatti che possono uscire bene oppure bruciacchiati, sta altrove.