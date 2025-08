Green Arrow acquisisce DeA capital alternative funds

Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi e sostenibili in Italia e a livello europeo, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds Sgr, la società di gestione controllata integralmente dal gruppo De Agostini, gestore di diversi fondi in private equity, special situations e Npl, oltre che mandati di gestione e fondi di fondi. Lo afferma una nota della due società, nella quale si specifica che l'accordo vincolante segue un processo competitivo organizzato da De Agostini negli ultimi mesi. L'acquisizione rimane soggetta al rilascio del nulla osta da parte di Banca d'Italia e delle autorità competenti.