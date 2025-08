SPORT & POLITICA

Atp Finals, pericolo scampato: marcia indietro del Governo

Sconfitta la linea dura di Abodi e accolti i rilievi del Quirinale. Il testo torna alla Camera. Stralciato l'articolo che dava più potere a "Sport e Salute", la spa controllata dal ministero. I fondi, quasi 100 milioni, sottratti dal "controllo politico" dell'esecutivo

Torino può tirare un sospiro di sollievo: le Atp Finals, evento di punta del tennis mondiale che ha consacrato Jannik Sinner come stella globale, non subiranno intromissioni nella loro organizzazione. Una giornata intensa, quella di ieri, fatta di ritardi, mediazioni e colpi di scena, ha portato il governo a fare un passo indietro sul controverso Decreto Sport, che minacciava di alterare la gestione autonoma della manifestazione da parte della Federtennis.

La decisione è arrivata in extremis in Senato, dove la maggioranza ha presentato un emendamento che elimina le norme più contestate, in particolare quella che prevedeva l’ingresso della società pubblica “Sport e salute” – sotto stretta sorveglianza meloniana – nella governance dei grandi eventi sportivi, tra cui le Finals.

Dietrofront

Il dietrofront è stato dettato da più fattori. Il decreto, infatti, non convinceva pienamente il Quirinale, che ne contestava i requisiti di necessità e urgenza, come riferiscono fonti dell’esecutivo. A pesare, però, è stata anche la ferma opposizione del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che aveva minacciato le dimissioni in un momento di massimo splendore per il tennis italiano. La Federazione, forte di un accordo con l’Atp per mantenere le Finals in Italia fino al 2030 – con Torino protagonista per altri due o tre anni, prima di un passaggio (forse) a Milano – temeva che un intervento statale potesse compromettere l’intero progetto. Voci dall’Atp stessa avevano lasciato intendere il rischio di un addio al torneo in caso di cambiamenti nella gestione.

Percorso accidentato

Il percorso del decreto è stato tutt’altro che lineare. Definito “problematico” da più parti, il provvedimento ha attraversato un iter caotico, culminato in un voto in tarda serata a Palazzo Madama, dopo un passaggio travagliato nelle commissioni competenti. Le opposizioni, astenutesi, hanno assistito a quello che hanno definito “l’ennesimo showdown interno alla maggioranza”. Alla fine, il governo ha scelto di stralciare le norme più controverse, tra cui quelle dell’articolo 11, che istituivano un organismo indipendente per il controllo dei conti delle federazioni sportive professionistiche, come calcio e basket, e il 9 quater, che ampliava il ruolo di “Sport e salute”.

Abodi irrita il Quirinale (e Meloni)

“Faremo delle modifiche in Aula”, aveva annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, uscendo dalla commissione Bilancio. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha cercato di tenere il punto, provando a rilanciare la palla al Colle: “Ho fatto un passo di lato e ora è la commissione con la mediazione del governo a discutere con il Quirinale”. Dichiarazioni che, a quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi non sono state gradite dalla premier Giorgia Meloni, per nulla intenzionata a ingaggiare un braccio di ferro con il Capo dello Stato. A spingere per la retromarcia, però, sono stati anche gli scontri interni al centrodestra, che controlla molte federazioni sportive e ha visto nel decreto il riaprirsi del conflitto con il Coni.

Le reazioni politiche

Il meloniano Giorgio Salvitti ha difeso la scelta, sostenendo: “Si userà un veicolo normativo diverso che possa consentire un più ampio dibattito parlamentare per arrivare all’obiettivo, non è una sconfitta del governo ma un’assunzione di responsabilità”. Le opposizioni, pur sollevate dallo scampato pericolo, non hanno risparmiato critiche. “Si trattava di una forzatura grave e pericolosa”, hanno commentato all’unisono dal centrosinistra, denunciando una “mortificazione delle Camere”. Il senatore dem Francesco Verducci ha aggiunto: “La dialettica parlamentare ci è stata preclusa. Solo per evitare un cortocircuito istituzionale c’è stato un passo indietro”. Italia Viva ha rincarato: “Il fine di Meloni non era occuparsi dei problemi dello Sport ma di occuparlo. L’arroganza e l’approssimazione hanno portato l’esecutivo a schiantarsi. C’è ancora un ministro dello Sport?”. Anche il M5s ha bocciato il decreto, definendolo “l’ennesimo provvedimento costruito per alimentare potere, privilegi e clientelismo” e criticando l’uso della decretazione d’urgenza senza una reale emergenza. Cecilia D’Elia, capogruppo Pd in settima commissione, ha parlato di “assalto alla diligenza”, citando l’aumento delle componenti nella governance della fondazione Milano-Cortina e l’esclusione della Campania dall’America’s Cup, oltre all’attacco alla gestione delle Atp Finals.

Torino brinda

Ora il testo, per non decadere, approderà in fretta e furia a Montecitorio per la terza lettura. La commissione competente inizierà l’esame questa mattina, con la discussione generale prevista per le 20. Non si esclude il ricorso alla fiducia. Intanto, dal Quirinale trapela cautela: “Il presidente aspetta di leggere il testo definitivo e poi deciderà sulla promulgazione. Aspetta di vedere quali saranno i cambiamenti”. Per Torino, però, il futuro delle Atp Finals sembra al sicuro, con l’impegno economico del governo – quasi 100 milioni di euro per il prossimo quinquennio – ancora da definire nei dettagli. La città, che ha ospitato con successo il torneo, guarda al 2030 con ottimismo, forte del suo ruolo conquistato nel panorama tennistico internazionale.