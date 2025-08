Piccinni nuovo comandante GdF gruppo Ivrea

Il tenente colonnello Gianluca Piccini è il nuovo comandante del gruppo Ivrea della guardia di finanza. L'ufficiale subentra al parigrado Francesco Dascanio che, dopo quattro anni alla guida del reparto, ha lasciato il comando per andare a ricoprire un incarico al centro operativo della direzione investigativa antimafia (Dia) di Torino. Originario di Roma, 54 anni, coniugato con 2 figli, Piccini, plurilaureato in giurisprudenza, scienze della sicurezza economico finanziaria e scienze politiche, nel corso della sua carriera ha ricoperto sempre incarichi operativi prestando servizio in Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna. Proviene dalla Valle d'Aosta dove, nell'ultimo quinquennio, ha retto il gruppo Aosta. Il tenente colonnello Dascanio lascia il comando del gruppo Ivrea dopo un quadriennio.