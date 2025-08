Invimit, pubblicate offerte per 6 immobili

Invimit SGR SpA ha pubblicato le offerte pervenute per 6 immobili del portafoglio da parte di due primarie sgr italiane, interessate a conferire gli asset in Fondi immobiliari gestiti dalle stesse e sviluppare progetti di social housing/student housing e senior living. LO annuncia Invimit in una nota spiegando che l'avviso pubblicato dalla società sollecita la presentazione di offerte concorrenti entro la scadenza del 15 ottobre ed è rivolto, principalmente, a SGR concorrenti che vogliano sviluppare i medesimi programmi di valorizzazione o che vogliano proporne di alternativi, ma sempre con valenza socialmente rilevante come quelle pervenute e in coerenza alla propria missione istituzionale. Gli immobili in questione, di proprietà dei fondi i3 Inps, i3 Università, i3 Sviluppo Italia - comparto 8quater e i3 Silver, si trovano a Torino (in corso Turati, corso Valdocco e via Principe Amedeo), Genova (in via Bertani), Bari (in via Camillo Rosalba), Spoleto (in Piazza Carducci). Si tratta di immobili cielo-terra, non in uso da tempo, con superfici che variano da un minimo di 3000mq circa a un massimo di 6000mq circa (cui si aggiungono in alcuni casi le aree esterne), collocati perlopiù in zone residenziali centrali o semicentrali delle 4 città. L'offerta da parte di una delle due SGR prevede la rifunzionalizzazione degli immobili di Torino in corso Turati e corso Valdocco in social housing e student housing. La seconda offerta, da parte dell'altra SGR, riguarda gli asset di Bari, Spoleto, Genova e Torino in via Principe Amedeo che saranno trasformati in senior living. Con la pubblicazione odierna, salgono a 13 gli immobili della Missione REgenera per cui è stata aggiudicata la proposta di valorizzazione (6 asset in totale) o è stata accettata una proposta di rifunzionalizzazione ed è pertanto in corso la fase competitiva (7 asset in totale). Per i restanti 18 immobili sul territorio nazionale che costituiscono l'attuale portafoglio della Missione REgenera, la SGR ha già avviato numerose interlocuzioni e resta in attesa di ricevere proposte di sviluppo. Tutte le informazioni sugli immobili, compresi i dettagli delle offerte, sono reperibili sul sito aziendale.