Impianti sportivi, Regione Piemonte investe oltre 20 milioni

La Regione Piemonte ha deciso di investire oltre 20 milioni di euro per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. Sono previsti quattro nuovi bandi destinati al miglioramento delle strutture in termini di sostenibilità e qualità dell'offerta sportiva. l primi due bandi, in uscita a settembre, contano su un budget complessivo di 14 milioni di euro da fondi della programmazione Fesr 2021-27: 10 milioni andranno a migliorare l'efficientamento energetico degli edifici e delle reti di illuminazione, anche esterne, degli impianti, e 4 milioni di euro alla promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili. "Molti impianti sportivi pubblici del Piemonte sono obsoleti - sottolinea l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - costruiti prima degli anni '90, e necessitano di urgenti interventi di ammodernamento. Sono strutture vecchie e non più adeguate agli standard attuali. Per migliorare l'offerta sportiva abbiamo voluto fortemente questa misura significativa e cospicua anche dal punto di vista finanziario. Si tratta di misure fondamentali". Il contributo pubblico coprirà fino al 70% dei costi di ogni progetto. Gli altri due bandi - che saranno pubblicati a ottobre - contano su una dotazione totale di 6,4 milioni di euro: 5 destinati alla riqualificazione degli impianti, e 1,4 a favore dei Comuni fino a 15.000 abitanti (o loro Unioni) per creare percorsi ludico-sportivi, spazi e aree attrezzate all'aperto. Spiega l'assessore allo sport, Paolo Bongioanni: "È un grande programma per l'ammodernamento e il miglioramento di strutture e spazi sportivi, punto nodale per l'incremento della pratica motoria a tutti i livelli e la promozione di stili di vita sana e di forme di aggregazione sociale attraverso lo sport che abbiamo messo al centro della nostra azione. Con questi bandi andiamo a riqualificare gli impianti sportivi esistenti attraverso interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche, recupero e rifunzionalizzazione degli spazi sportivi".