Wizz Air attiva una nuova rotta Torino-Sofia

La compagnia Wizz Air attiverà a breve una nuova rotta tra Torino e Sofia. I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre con tre frequenze settimanali (il martedì, il giovedì e il sabato) e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 24.99 euro. Nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre sei destinazioni di Wizz Air: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la 'ski route' Varsavia. "Questa nuova connessione - si legge in una nota - è in linea con il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti". "Siamo entusiasti di annunciare la nuova rotta Torino-Sofia - dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air - che sottolinea il nostro impegno a migliorare la connettività tra l'area nord-ovest italiana e l'Europa dell'Est. Il nostro obiettivo è continuare ad investire con decisione nel mercato italiano, il primo per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, e per farlo è essenziale sviluppare la connettività delle aree strategiche del Paese, come il Nord Italia. Torino ha un ruolo importante in questa cornice, e continueremo ad investire su questa città perché crediamo fermamente nel suo potenziale sia per viaggiatori business che leisure".