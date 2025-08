Guerra di ombrelloni tra Segre e Seymandi

Dicono che… a dispetto delle dichiarazioni ufficiali, delle smentite puntuali e delle rispettive narrative accuratamente confezionate, tra Massimo Segre e Cristina Seymandi la distanza sia stata – per così dire – più mediatica che reale. Ricordate la clamorosa rottura del fidanzamento tra il finanziere torinese e la sedicente imprenditrice, che due estati fa tenne banco nelle cronache rosa? Sembrava che i due, dopo una ricomposizione extragiudiziale della loro querelle, avessero preso strade separate. Macché! Smaltite le tossine della lacerazione (e archiviati gli avvocati), pare ci siano state occasioni di ritrovo ben più riservate di quelle finite sui social. Una in particolare ha fatto drizzare le antenne agli habitué del lusso discreto: un pranzo tête-à-tête – o quasi – al relais Le Cattedrali, tra le colline dell’Astigiano. Luogo scelto non a caso: elegante, ovattato, fuori dai radar. Come si conviene a chi ha ancora qualcosa da dirsi. O da regolare.

Ma il vero palcoscenico di questo eterno ritorno è la perla della Riviera di Ponente: il Gran Hotel Alassio, un gioiello neoclassico che dal XIX secolo incanta i raffinati turisti internazionali, da quando gli inglesi se ne innamorarono perdutamente. Con il suo restauro conservativo che sposa l’eleganza d’altri tempi a un design contemporary chic, il Grand Hotel è il rifugio perfetto per celebrity casalinghe. Posizionato a due passi dal celebre “budello” e dal “muretto”, con vista mozzafiato sulla Baia del Sole e l’isola Gallinara, è il luogo ideale per chi cerca esclusività. E, a quanto pare, anche per chi vuole regolare vecchi conti. Lì Segre e Seymandi continuano a villeggiare. Stesso mare, stessa spiaggia. Ma non proprio la stessa vista.

Dicono infatti che Segre, per evitare di dover incrociare lo sguardo dell’antica fiamma, abbia giocato d’anticipo con una mossa da stratega e abbia prenotato per il mese l’intera prima fila di ombrelloni e lettini, sbarrando di fatto la visuale più ambita del lido. Risultato: la sua ex promessa sposa avrebbe trovato posto solo in penultima fila, ben distante dall’orizzonte visivo del finanziere. Una sottile rivincita da spiaggia? Chissà. Una cosa è certa, tra gli habitué del Grand Hotel non si parla d’altro. Sottotraccia, ça va sans dire, ma con un certo compiacimento. Perché ad Alassio l’estate scorre lenta, tra spritz e sguardi obliqui, e certe storie – anche quando sembrano chiuse – vengono a galla con la stessa puntualità delle maree. Sta di fatto che, sotto il sole d’agosto, anche le storie finite sanno tornare di moda.