Mimit, investitore italo-cinese per il sito Lear di Grugliasco

"Progressi nella vertenza Lear Corporation, azienda americana attiva nella produzione di sistemi per sedili e sistemi elettrici ed elettronici per l'industria automobilistica. In occasione del tavolo di aggiornamento odierno al Mimit, la proprietà ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse, da parte di un gruppo italo-cinese, per la reindustrializzazione dello stabilimento di Grugliasco (Torino)". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Mimit. "Durante il confronto l'azienda ha evidenziato che la trattativa è in fase di discussione avanzata e auspica di poter raggiungere un accordo vincolante nei prossimi mesi", si legge. "Stiamo lavorando per dare una risposta industriale e occupazionale concreta e duratura al territorio. L'interesse manifestato per rilanciare il sito di Grugliasco è un segnale importante che conferma l'attrattività del nostro sistema produttivo, anche in un momento di difficoltà del settore auto", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Accompagneremo questo percorso di rilancio garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro e favorendo l'insediamento di nuove attività produttive in stretto dialogo con l'azienda, le istituzioni locali e le parti sociali", ha concluso. All'incontro hanno partecipato i vertici dell'azienda, la Regione Piemonte, gli enti locali, Sviluppo lavoro Italia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il tavolo è stato aggiornato al 9 settembre, "con l'obiettivo di analizzare l'evoluzione del negoziato e l'eventuale profilo dei potenziali investitori".