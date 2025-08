Pompeo (Pd), per Lear segnale da accogliere con cautela

"La notizia della manifestazione di interesse da parte di un gruppo italo-cinese per la reindustrializzazione del sito Lear di Grugliasco rappresenta, pur con tutta la cautela del caso, un segnale che lascia spazio alla speranza. Dopo mesi di incertezza e preoccupazione per i 380 lavoratori coinvolti, è fondamentale che questa trattativa possa evolvere in una soluzione concreta e duratura per il territorio". Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo. "Come ho ribadito più volte in Consiglio regionale, la crisi della Lear - osserva Pompeo - è emblematica delle difficoltà che attraversano il settore automotive piemontese. Per questo, ogni passo verso una possibile reindustrializzazione deve essere accompagnato da un impegno forte delle istituzioni, a partire dalla Regione Piemonte, per garantire la tutela occupazionale e la valorizzazione delle competenze presenti nello stabilimento. Altrettanto fondamentale sarà il ruolo dei sindacati che, in questi mesi, hanno saputo tenere alta l'attenzione pubblica e istituzionale, promuovendo una difesa ferma dei diritti dei lavoratori e richiamando la necessità di un piano industriale credibile. La loro presenza al tavolo convocato dal Mimit è garanzia di un confronto serio e trasparente, in cui le esigenze di chi lavora devono rimanere al centro delle scelte strategiche" prosegue l'esponente dem. Seguirò con attenzione l'evoluzione del tavolo e auspico che, già nel prossimo incontro del 9 settembre, possano emergere elementi più concreti. Il tempo è un fattore decisivo: non possiamo permetterci ulteriori rinvii. Ai lavoratori, che da mesi presidiano con dignità e determinazione i cancelli dell'azienda, va tutta la mia solidarietà e il mio impegno politico".