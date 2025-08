Regioni, più fondi per le comunità terapeutiche

Arriva l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo schema di decreto che dispone ulteriori risorse in favore delle comunità terapeutiche accreditate per l'anno 2025, un provvedimento atteso che andrà a sostenere le tante realtà, spesso in difficoltà finanziaria, che svolgono un ruolo fondamentale nel recupero di persone con problemi di dipendenza. Si tratta di oltre 23 milioni di euro, derivanti dalla quota di 8 per mille a diretta gestione statale non ancora utilizzata e finalizzati a garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti. Le Regioni, a cui le risorse saranno ripartire sulla base delle più recenti quote di accesso al fabbisogno sanitario standard, avanzano però una raccomandazione al Governo: assicurare continuità alla realizzazione degli interventi di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, prevedendo l'assegnazione di risorse adeguate anche per il 2026 e per le successive annualità. Lo scorso 10 luglio le Regioni avevano dato un primo via libera sulle modalità di assegnazione di 15 milioni per le comunità terapeutiche, previsti a valere sul Fondo sanitario nazionale come quota annua a decorrere dal 2025. Somme giudicate esigue dalle Regioni per sostenere tutte le attività legate ai servizi sanitari, pedagogico-riabilitativi e terapeutici svolti sul territorio.