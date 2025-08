POLITICA & SANITÀ

Obesità, prima legge "al mondo". Pella, dottor Nowzaradan azzurro

Approvato in commissione il testo del deputato piemontese di Forza Italia che prevede l'inserimento nei Lea. In Italia ne soffrono oltre 6 milioni di persone. Cura, prevenzione e un fondo annuo di un milione di euro. Il sostegno di Berlusconi già dal 2019

L’enfasi nell’annunciare che “l’Italia è sempre più vicina ad avere la prima legge al mondo sull’obesità” abbonda nel deputato piemontese di Forza Italia Roberto Pella come i chili in chi si trova a dover fare i conti con una malattia non ancora riconosciuta come tale dal servizio sanitario nazionale.

Un vulnus, quello rappresentato attualmente dall’esclusione di questa patologia dai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che appare sempre più una contraddizione rispetto alla sua diffusione, specie nei giovani e sempre più spesso già nei bambini. Gli ultimi dati attestano che in Italia oltre la metà degli adulti ha problemi di peso e il 12%, ovvero circa 6 milioni di persone, è obeso e un altro 40% è in sovrappeso. Come si diceva, anche tra i bambini la situazione è preoccupante con un 30% della popolazione in quella fascia di età con problemi di sovrappeso o obesità in linea con la media europea.

La proposta di legge presentata da Pella, appena approvata in commissione al Senato e attesa in aula in autunno, prevede appunto l’inserimento dell’obesità nei Lea e di conseguenza le cure a carico del servizio sanitario regionale, ma anche un fondo destinato alla cura e alla prevenzione con una dotazione annuale di un milione di euro.

Ora non è dato sapere con certezza se quella che il parlamentare piemontese descrive come un’innovazione sul fronte sanitario che “fin dal 2019 trovò il convinto sostegno da parte di Silvio Berlusconi”, sarà davvero la prima legge in materia nell’orbe terracqueo.

L’eccesso di zuccheri nel rivendicare questo primato è uno strappo che l’azzurro Pella può concedersi senza incorrere nelle reprimende delle opposizioni proprio perché la questione è seria e la necessità di colmare il vuoto normativo, con tutte le conseguenze economiche che comporta per chi soffre di questo disturbo in procinto di essere normato come patologia, è riconosciuta unanimemente da tutte le forze politiche. Lo si era già compreso sette anni fa quando sempre il parlamentare piemontese aveva avviato la sua azione parlamentare con una mozione votata all’unanimità.

Cura, ma non di meno prevenzione, per un disturbo la cui rilevanza sociale è andata crescendo con derive pericolose specie nei più piccoli come il bullismo e l’emarginazione nei confronti dei bambini obesi e anche solo sovrappeso. Alimentazione, stili di vita e altri fattori hanno accentuato la diffusione di questi disturbi, cui sono dedicati programmi televisivi come lo statunitense vite al limite con il dottor Nowzaradan diventato in breve una star. Eppure, nonostante tutto ciò, per il servizio sanitario l’obesità resta ancora fuori dai Lea. Pella già annuncia un modello italiano di cui “ci faremo portavoce a livello europeo”. Vien da scommettere che caleranno prima i chili che l’enfasi dell’azzurro. Certamente c’è da auspicarlo.