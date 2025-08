Agenas, ok da Stato-Regioni a Cicchetti commissario

Via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni alla nomina di Federico Cicchetti a commissario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La Stato-Regioni, secondo quanto si apprende, ha infatti dato parere favorevole, a maggioranza, al Dpcm con cui veniva proposto il nome di Cicchetti. Ex Direttore generale della Programmazione del ministero della Salute, Cicchetti resterà in carica fino al 31 dicembre 2025 come prevede il Dpcm. Il commissariamento dell'Agenas, a seguito delle dimissioni del direttore generale Domenico Mantoan dello scorso dicembre, è stato deciso con decreto legge dal Cdm la scorsa settimana e pubblicato in gazzetta. Dopo mesi di stallo, viene dunque nominato il nuovo commissario. Il Dpcm prevede che il commissario "assume per il periodo in cui è in carica tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'agenzia attribuisce al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione, che decadono all'atto di insediamento del commissario".