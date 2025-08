Pompeo (Pd), a Cirio e al centrodestra i rider non interessano

"A Cirio e al centrodestra i rider non interessano. E' stato infatti respinto l'atto di indirizzo, a mia prima firma, collegato all'assestamento di Bilancio, con il quale chiedevo alla giunta di promuovere, insieme a governo e parti sociali, una riforma che potesse garantire un lavoro digitale sostenibile, etico e rispettoso della dignità umana". Lo dichiara Laura Pompeo, consigliera regionale del partito democratico. "I rider - osserva - operano in condizioni spesso insicure, con compensi bassi, assenza di tutele contrattuali e gravi rischi per la salute. È inaccettabile considerare il loro impiego come semplice lavoro autonomo: si tratta, piuttosto, di una negazione strutturale dei diritti dei lavoratori, che compromette la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte". "Con questo odg - spiega Pompeo - chiedevo di dare attuazione a collaborazioni più strette con i Comuni per allestire spazi coperti e attrezzati con i servizi primari, iniziative di sensibilizzazione per i cittadini affinché comprendano le condizioni di lavoro dei rider. e campagne indirizzate ai datori di lavoro per rafforzare la consapevolezza del loro dovere morale nei confronti dei lavoratori. Inoltre, la Regione si è impegnata a stanziare fondi per supportare misure di sicurezza e percorsi di formazione destinati ai rider, nonché a prevedere risorse dedicate al sostegno dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme prolungate, per cui sono impossibilitati al lavoro". "Dovrebbe essere un dovere fare di più per persone alle quali troppo spesso sono negati i diritti concessi a ogni lavoratore, ma evidentemente per il centrodestra non tutti i lavoratori sono uguali", conclude Pompeo.