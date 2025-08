Alessandria, partono i lavori nel Parco di Napoleone

Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione del parco secolare del Polo di Marengo, alle porte di Alessandria, luogo della storica vittoria di Napoleone del 14 giugno 1800. Il progetto 'Marengo Hub' - che rientra nel Bando Periferie 2016 - vedrà circa 6 ettari di area verde rimessi a nuovo nella parte storica accanto al museo e in quella da decenni diventata incolta e bosco. "Dopo mesi di pianificazione e collaborazione con il Comune - commenta Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato - finalmente si parte con questa iniziativa. E' un passo importante per la valorizzazione dell'intero Polo Culturale e per tutto il territorio".