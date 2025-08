Sanità: Nursing Up, niente firma al Dep dell'Asl Torino 4

Il sindacato Nursing Up non intende sottoscrivere il nuovo Dep (regolamento per la Progressione economica orizzontale del personale del comparto) proposto dall'amministrazione dell'Asl Torino 4. E' quanto comunica lo stesso sindacato in una nota in cui afferma che "la decisione nasce dalla mancanza di un'adeguata valorizzazione dei titoli formativi e professionali in contrasto con quanto previsto dal Ccln vigente e dal regolamento adottato per il 2024". "Il regolamento attuale - spiega Nursing Up - non riconosce in modo congruo l'impegno nella formazione post-base, ignorando un principio di equità e penalizzando chi investe nel proprio aggiornamento". «Siamo costretti a prendere atto - » dichiara Marco Boccacciari, referente sindacale Nursing Up per l'Asl - che l'attuale proposta di regolamento esclude, di fatto, il valore dei percorsi formativi e professionali nella progressione economica del personale. Questo significa non solo negare il merito a infermieri, professionisti sanitari e Oss che si impegnano nell'aggiornamento continuo, ma anche disincentivare la crescita professionale in un momento in cui la qualità e la specializzazione dovrebbero essere al centro della sanità pubblica. L'amministrazione ha scelto di seguire il principio del voto a maggioranza, senza considerare le conseguenze di lungo periodo sulle risorse umane dell'azienda». "Purtroppo - aggiunge Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - La situazione della Asl To4 è la fotografia di quanto accade in molte aziende sanitarie piemontesi. In un contesto già segnato da carenza di personale, aumento dei carichi di lavoro e diffusione di attività improprie, non riconoscere il valore dei titoli formativi rischia di peggiorare ulteriormente l'attrattività della sanità pubblica".