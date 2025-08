OPERE & OMISSIONI

Tav, cantieri sotto attacco: risarcimenti per 1 milione

Ad annunciare il rifinanziamento del fondo dedicato ai ristori per le imprese che lavorano al cantiere della Torino-Lione è stato il ministro delle Infrastrutture, Salvini. Assalti intensificati negli ultimi 18 mesi. Il conto dei danni al tavolo odierno in Prefettura

La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione si conferma un progetto cardine per il futuro della mobilità europea, con un ruolo cruciale per il Piemonte, l’Italia e i collegamenti transalpini. Recentemente, l’approvazione della “Decisione di esecuzione” da parte della Commissione Europea ha segnato un passo decisivo per la realizzazione di questa infrastruttura, inserita nel piano Ten-T per i corridoi europei. Questo atto formale non solo definisce il calendario e le azioni per il completamento del progetto transfrontaliero, ma riconosce la strategicità dell’intera opera, includendo non solo il tunnel di base, ma anche le tratte nazionali e i nodi urbani di Torino e Lione. Un riconoscimento che garantisce un cofinanziamento europeo fino al 50%, un primato per l’Italia, come sottolineato da Paolo Foietta, presidente della Commissione Intergovernativa Italia-Francia.

Tutti all'opera

L’opera, che mobiliterà investimenti significativi – fino a 1,5 miliardi di euro di lavori solo nel 2026 – coinvolgerà circa 3.000 lavoratori, di cui almeno 1.000 diretti, tra Italia e Francia. Tra gli interventi previsti sul territorio italiano spiccano l’adeguamento della linea Bussoleno-Avigliana, la nuova tratta Avigliana-Orbassano, il potenziamento del nodo di Orbassano, il completamento del passante ferroviario di Torino e una nuova linea a doppio binario di 4,5 chilometri. Questi interventi, insieme alla Gronda Merci e al rafforzamento della linea tra Porta Susa e Porta Nuova, rappresentano un approccio integrato che, secondo Foietta, “libera risorse” e segna un “salto di qualità” per l’infrastruttura, considerata dall’Ue come un progetto unico.

La sicurezza (che non c'è)

Tuttavia, il percorso verso la realizzazione della Torino-Lione è stato, come noto, ostacolato da un’opposizione che dal contrasto all’infrastruttura è rapidamente trascesa in forme violente e di antagonismo politico. Gli scontri avvenuti il 26 luglio scorso al cantiere in Valsusa non sono che l’ultimo episodio di una lunga serie di azioni e assalti ai cantieri e hanno riportato l’attenzione sulla questione della sicurezza. Negli ultimi 18 mesi, gli attacchi No Tav si sono intensificati, con una media di oltre un episodio al mese e danni complessivi alle imprese per 1,5 milioni di euro. Questi episodi, definiti dalle autorità come veri e propri “atti criminali”, hanno spinto il Governo e le istituzioni locali a intervenire con decisione.

Salvini annuncia i ristori

Questa mattina in Prefettura a Torino, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto in videocollegamento all’incontro presieduto dal prefetto Donato Cafagna, con i rappresentanti di Telt, delle forze dell’ordine e delle associazioni datoriali. Per l’ennesima volta è stata ribadita la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e delle imprese coinvolte. Il Governo ha annunciato il rifinanziamento di un fondo ristori da un milione di euro per le aziende colpite da atti vandalici, mentre nei giorni scorsi il titolare del Mimit Adolfo Urso ha aperto a ulteriori misure di sostegno per garantire la continuità dei lavori. La Regione Piemonte, rappresentata dalla vicepresidente Elena Chiorino e dagli assessori Enrico Bussalino e Andrea Tronzano, ha confermato il proprio impegno a supporto dell’opera e dei lavoratori, sottolineando che la sicurezza è “una condizione imprescindibile”. “Ogni attacco non è solo un danno materiale, ma un’offesa al diritto al lavoro e alla legalità”, hanno dichiarato, esprimendo orgoglio per un progetto ritenuto fondamentale per la competitività dei territori.

Urso programma una visita ai cantieri

L’incontro in Prefettura ha anche evidenziato l’importanza di rafforzare il dialogo con le comunità locali, contrastare la disinformazione e promuovere iniziative di formazione per il personale e di supporto alle imprese. Il ministro Urso, che lo scorso 4 agosto ha incontrato il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, e una delegazione di oltre 170 imprese, ha annunciato una prossima visita ai cantieri per testimoniare la vicinanza del Governo a chi opera in prima linea.

Ennesimo ok dell'Ue

Con la “Decisione di esecuzione” in vigore dal 30 luglio, l’opera entra in una nuova fase operativa. La tratta internazionale sarà completata entro il 2033, riducendo di oltre un’ora il tempo di percorrenza tra Milano e Parigi e aumentando significativamente la capacità di trasporto merci. Gli interventi sulle tratte nazionali, come la linea storica in Italia, saranno conclusi entro il 2030. Questo quadro strategico, frutto di un lungo negoziato tra Italia, Francia e il Coordinatore Europeo del Corridoio Mediterraneo Mathieu Grosch, rappresenta un impegno vincolante per i due Paesi e l’Ue, ponendo le basi per un’infrastruttura che non solo rafforzerà i collegamenti transalpini, ma contribuirà allo sviluppo economico e alla sostenibilità dei territori coinvolti.