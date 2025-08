Salvini e Urso annunciano indennizzi alle imprese danneggiate dai No Tav

Il governo darà "un contributo per gli indennizzi destinati alle imprese gravemente danneggiate da atti criminali". Sarà infatti rifinanziato di un milione di euro il fondo ristori, a cui le imprese danneggiate potranno attingere in caso di attacchi da parte dei No Tav. Lo hanno annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che hanno espresso, in una nota congiunta, una posizione ferma sulla sicurezza nei cantieri della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione in Val di Susa. L'occasione è stata la riunione organizzata dalla Prefettura di Torino per esaminare le problematiche di sicurezza emerse in seguito al recente sopralluogo presso il cantiere di San Didero, dopo i gravissimi atti di danneggiamento subiti dalle imprese impegnate nei lavori del tunnel. Il ministro Salvini è intervenuto in videoconferenza all'incontro, durante il quale è stata ribadita la necessità di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione di questa infrastruttura cruciale per i collegamenti transalpini. La stessa richiesta era stata avanzata al ministro Urso lunedì, durante una videocall con i rappresentanti delle imprese impegnate nei cantieri.