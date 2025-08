OBITUARY

Morto Vladimiro Zagrebelsky, "moralista" del diritto

Si è spento a 85 anni. Ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, fratello minore del più celebre Gustavo, ne rappresentava quasi l'opposto: sobrio, riservato, uomo di legge più che di parola, refrattario all’esibizionismo accademico

Si è spento ieri pomeriggio, martedì 5 agosto, nella sua casa di vacanze a Gressoney‑La‑Trinité, a seguito di un malore improvviso, Vladimiro Zagrebelsky, giurista torinese ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Aveva 85 anni. Nato a Torino il 25 marzo 1940, si laureò in Giurisprudenza nel 1963 all’Università subalpina, entrando in magistratura nel 1965. Fu componente del Consiglio Superiore della Magistratura tra il 1981‑85 e 1994‑98, e curò la sentenza relativa ai magistrati iscritti alla P2. Dal 25 aprile 2001 al 1º maggio 2010 ricoprì la carica di giudice alla Corte europea dei diritti dell’uomo, divenendo figura di riferimento nel diritto europeo. Editorialista per alcuni giornali, fu direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali presso il Collegio Carlo Alberto di Torino per oltre un decennio.

Zagrebelsky frequentava da molti anni la Valle del Lys, considerata la sua seconda casa. La comunità di Gressoney‑La‑Trinité lo ricorda non solo come un intellettuale autorevole, ma anche come una persona gentile, discreta, legata da autentici rapporti umani con il territorio. Negli anni accademici 2009‑2010, e anche successivamente, insegna alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Valle d’Aosta, accanto a figure come Luciano Violante e Guido Neppi Modona.

Cordoglio e omaggi istituzionali

La presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’amministrazione comunale di Gressoney‑La‑Trinité e l’intera comunità valdostana hanno espresso profonda commozione, sottolineando come per lui quel luogo fosse una seconda “casa” e un legame sincero con la gente locale. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha espresso il suo dolore: «a nome mio personale e di tutta la comunità dem voglio esprimere il più profondo cordoglio. Ci stringiamo in queste ore ai suoi familiari e al fratello Gustavo». L’eurodeputato Sandro Gozi ha invece scritto su X (ex Twitter): «Con la scomparsa di Vladimiro Zagrebelsky, l’Europa perde una delle voci più autorevoli e coerenti nella difesa dello Stato di diritto. Un giurista lucido, un europeista integerrimo, un esempio raro di rigore morale e intellettuale».

Intellettuale tra riservatezza e impegno civile

Zagrebelsky ha lasciato un’impronta significativa nel panorama giuridico italiano ed europeo. Ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti fondamentali, difendendo con fermezza i principi dello Stato di diritto, unendo rigore intellettuale, coerenza etica e impegno civile. Uomo delle istituzioni, ha incarnato una cultura del diritto sobria, concreta, poco incline alla visibilità, ma radicata nella pratica quotidiana della giustizia. Il suo nome resta legato a sentenze di peso (come quella sui magistrati iscritti alla P2) e a una visione severa e razionale della responsabilità giuridica. Il fratello Gustavo, di tre anni più giovane un riferimento della cultura costituzionale italiana di stampo progressista, ha invece fatto del diritto un terreno di elaborazione politica e filosofica, spingendosi a riflettere sui limiti del potere democratico, sul valore della scuola, sul multiculturalismo e sulla crisi delle istituzioni.

I due fratelli

Due carriere parallele, che si sono raramente incrociate pubblicamente, ma che hanno diviso il mondo della cultura giuridica italiana tra chi ne ha esaltato la complementarità e chi, invece, ne ha evidenziato le differenze latenti. Entrambi non sono stati immuni da critiche. A Gustavo è stato spesso rimproverato – soprattutto dagli ambienti più laici e liberal – un eccesso di astrattezza, un gusto per la teoresi che poco si conciliava con le necessità del diritto positivo. I suoi saggi, da Imparare democrazia a La legge e la sua giustizia, sono stati definiti da alcuni come “trattati di pedagogia civile”, più etici che normativi. C'è chi gli ha imputato una certa ambiguità politica, soprattutto nel rapporto con la sinistra post-Pci, e una tendenza a parlare da cattedra, come ricordava un vecchio sfogo di Norberto Bobbio: “C’è chi parla della democrazia e chi ci vive dentro. Gustavo è uno che ne parla molto”.

Vladimiro, invece, ha ricevuto critiche più sussurrate, ma ugualmente significative: quella di essere un “moralista del diritto”, troppo rigoroso, talvolta rigido, incapace – secondo i detrattori – di cogliere le complessità sociali e politiche del contesto europeo. Alcuni colleghi gli hanno rimproverato un eccesso di legalismo, una fiducia quasi cieca nei meccanismi istituzionali. Vladimiro, al contrario del fratello, ha sempre scelto il silenzio istituzionale. Anche quando scriveva editoriali lo faceva con tono misurato, privo di retorica. Più giudice che oratore, più tecnico che polemista, il suo contributo è stato sempre sottratto al clamore, preferendo la fermezza dei fatti alla retorica delle intenzioni. La sua morte consente anche di rileggere, con maggiore lucidità, la parabola intellettuale dei due fratelli, specchio delle tensioni e delle ambizioni della giustizia italiana negli ultimi cinquant’anni.