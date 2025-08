Pediatri di libera scelta, dalla Regione 5 milioni

"La Regione Piemonte è disponibile a integrare di 5 milioni di euro il fondo esistente, per l'ulteriore sviluppo e l'organizzazione dell'attività dei pediatri di libera scelta. È un altro importante risultato raggiunto nel mese di agosto e un passo avanti in vista della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale". Così l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi commenta l'intesa raggiunta con i sindacati per la pediatria di libera scelta. Le risorse aggiuntive previste saranno rivalutate per gli anni successivi, in relazione ai fondi disponibili e al contesto di integrazione degli studi dei Pediatri nel nuovo assetto della medicina territoriale previsto dalla normativa nazionale (Aft, Aggregazioni Funzionali Territoriali e Uccp, Unità Complesse di Cure Primarie). L'intesa prevede che le organizzazioni sindacali facciano pervenire entro il 15 settembre osservazioni al testo "Schema di preintesa sul nuovo Air". Entro il 30 settembre il testo verrà aggiornato sulla base delle osservazioni pervenute, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale, e predisposto per la successiva deliberazione. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'Air dovranno essere rese operative le Aggregazioni funzionali territoriali secondo le caratteristiche elencate dall'accordo collettivo nazionale.