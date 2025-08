LA SACRA RUOTA

Il motore si è (quasi) spento: produzione auto -31,7%

Prosegue il trend negativo: secondo i dati preliminari dell'Anfia nel primo semestre sono uscite dalle fabbriche italiane 136.500 vetture, rispetto alle quasi 200mila dello scorso anno. E ora la crisi inizia a picchiare duro su tutta la filiera

La frenata dell’industria automobilistica italiana non accenna ad arrestarsi. A giugno 2025 la produzione domestica di autovetture si è attestata poco sopra le 24mila unità, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un marginale -0,1%. Ma è un dato che inganna: nel primo semestre dell’anno, secondo le rilevazioni preliminari di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), sono state prodotte circa 136.500 auto, un crollo del 31,7% rispetto alle quasi 200mila del primo semestre 2024. Un’emorragia costante, aggravata dai pesanti cali registrati nei mesi precedenti: ad aprile la produzione era scesa del 47,5%, a maggio del 30,4%, dopo il -49,7% del primo bimestre e il -26,3% di marzo. Si tratta di una caduta verticale, che trascina con sé l’intera filiera e contribuisce ad affossare i numeri complessivi della manifattura italiana.

Un contesto di declino generale

Il comparto automobilistico si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per l’industria italiana. L’indice della produzione industriale complessiva, secondo l’Istat, ha registrato un calo dello 0,9% a giugno 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, chiudendo il primo semestre con una contrazione dell’1,2% rispetto al 2024. Questo trend negativo si riflette anche nel fatturato dell’industria (escluso il settore delle costruzioni), che a maggio 2025 – ultimo dato disponibile – ha segnato una variazione negativa del 4,8%, con un incremento del 5,0% sul mercato interno ma un calo del 4,4% sui mercati esteri. Nel periodo gennaio-maggio 2025, il fatturato industriale complessivo è diminuito del 2,2%, con una flessione del 2,3% sul mercato interno e del 2,1% su quello estero.

Automotive: fatturato in Picchiata

Il settore automotive nel suo complesso non solo non è immune da questa crisi, ma ne è in qualche maniera uno dei principali fulcri. A maggio 2025, il fatturato ha subito una flessione del 7,5%, con un calo più marcato sul mercato interno (-11,1%) rispetto a quello estero (-4,1%). Nel cumulato gennaio-maggio 2025, la situazione appare ancora più critica, con una contrazione del fatturato del 14,5%, di cui -18,4% sul mercato interno e -11,1% su quello estero. Particolarmente colpita è la filiera delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che a maggio 2025 ha registrato una variazione tendenziale negativa dell’11,7%, con un crollo del 20,7% sul mercato interno e un più contenuto -2,5% sui mercati esteri. Nel periodo gennaio-maggio, l’indice del fatturato di questo comparto è sceso del 16,3%, con una diminuzione del 25,7% per la componente interna e del 6,5% per quella estera.

A gennaio 2025 la produzione di autovetture è crollata del 63,4% rispetto a gennaio 2024, con sole 10.800 unità prodotte. Questo andamento si è confermato nei mesi successivi, con una produzione di autoveicoli in calo del 37% e quella di parti e accessori per autoveicoli e motori in diminuzione del 15,4% nello stesso mese. Anche a livello di fatturato, il settore ha registrato una contrazione del 14,3% a dicembre 2024, con un calo del 17% sul mercato interno e dell’11,4% su quello estero.

La filiera in panne

Una recente analisi di Cribis sottolinea come il 2024 sia stato un anno particolarmente critico per l’industria automobilistica italiana, con una produzione complessiva in calo del 22,7% e un fatturato in diminuzione del 14,7% su base annua. In particolare, il comparto delle parti e accessori ha subito una flessione del 20,5% nella produzione e del 18% nel fatturato, con un crollo del 24,3% sul mercato interno. Questi dati riflettono le difficoltà strutturali del settore, aggravate dalla transizione verso la mobilità elettrica, che mette sotto pressione i fornitori legati ai motori endotermici.

Le condizioni critiche del mercato della componentistica automotive potrebbero persistere nel 2025, a causa di un’ulteriore riduzione della produzione di veicoli in Europa, stimata in calo di oltre il 4% rispetto al 2024. La transizione verso l’elettrico rappresenta una sfida significativa: mentre la componentistica per motori endotermici potrebbe dimezzarsi entro il 2030, quella per le motorizzazioni elettriche è prevista in crescita del 30% annuo. Tuttavia, l’Italia sembra in ritardo in questa trasformazione, con una produzione di veicoli ai minimi storici negli ultimi 25 anni e nessun modello tra i principali 10 venduti in Europa nei prossimi due anni prodotto nel nostro Paese.

Urgono interventi

Le associazioni di categoria, come Anfia, chiedono con urgenza misure di politica industriale per rilanciare il settore. Gianmarco Giorda, direttore generale dell’associazione, ha sottolineato la necessità di un piano straordinario con orizzonte pluriennale per supportare le imprese nella transizione ecologica, attrarre investimenti esteri e migliorare la competitività della filiera. Tra le proposte, incentivi chiari, contributi ai costi energetici e semplificazioni per l’accesso ai crediti per ricerca e sviluppo.