POLITICA & SANITÀ

Schael vicino al capolinea

Permanenza sempre più in bilico per il commissario di Città della Salute. Incontro con l'assessore Riboldi. È lui che lo ha voluto ad ogni costo e adesso lo vuole liquidare ma tentenna. Toccherà a Cirio risolvere la questione. Probabile uscita dopo l'estate

Per Thomas Schael la guida della Città della Salute sembra vicina al capolinea. Almeno nelle intenzioni dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, anche se “il capo politico della sanità piemontese” come si è autodefinito l’esponente di Fratelli d’Italia si guarda bene dal dirlo con chiarezza. “La situazione alla Città della Salute è incancrenita” risponde senza rispondere alla domanda diretta dello Spiffero sull’esito dell’incontro avuto un po' di ore prima, ieri, al grattacielo con il commissario che egli stesso aveva voluto a dispetto dei santi e dei baroni in corso Bramante.

Cose giuste, modi sbagliati

“Thomas è un manager di grande valore e grande capacità” premette, per poi spiegare che “le cose giuste, però, le dice e le fa nel mondo sbagliato”. Già, i modi. Quelli del manager teutonico non sono certo quelli di un grigio burocrate o di un mediatore per antonomasia. Anzi sono proprio il suo tratto caratteristico, nel bene e nel male, da sempre. Come da sempre tutti quelli che conoscono, almeno un po’, l’ambiente della sanità in cui Schael è figura nota e di rilievo da anni, lo sanno. Lo sapevano anche in Piemonte dov’era stato anni fa, inviato da Agenas, per rimettere a posto i conti durante il piano di rientro.

Forse l’unico che, vista la repentina retromarcia ingranata, non lo sapeva era proprio colui che avrebbe dovuto conoscere chi sceglieva per prendere in mano un’azienda colma di problemi, al centro di più di un’inchiesta della magistratura e con incrostazioni sedimentate negli anni, da una direzione generale all’altra.

Lo scontro con i sindacati

Così come si dovrà far luce da parte della magistratura su un’altra questione affrontata dal commissario qual è la gestione della libera professione praticata da molti medici della Città della Salute presso cliniche e studi privati. Una deroga della legge Bindi diventata prassi e non solo in corso Bramante. Il commissario ha avviato la reinternalizzazione dell’intramoenia. Ma nel frattempo è arrivata dai sindacati, con i quali il rapporto non è mai stato semplice né tranquillo, la denuncia per attività antisindacale e la sentenza a loro favore. “Uno di destra come me che sta con i sindacati?” dice come a negare quel che molti pensano. “Però i rapporti vanno gestiti” aggiunge l’assessore che mai liberatosi del tutto dalla fascia da prima cittadino ricorda come “quando ero sindaco a Casale ho fatto le trattative e portato a casa i risultati”.

Cambiare per non cambiare

Sarà anche per questo che se il capo politico della sanità ha fatto drizzare i capelli anche a molti, compreso chi in cima al grattacielo non ne ha molti, l’ex “federale” di Casale Monferrato indulge spesso all’immagine di sindaco della sanità. Ma lui è l’assessore che è cosa diversa. Lui ha voluto Schael, lui lo ha presentato come l’uomo del cambiamento alle Molinette ben sapendo, anche se i dubbi crescono, come der kommissar quel cambiamento lo avrebbe attuato. L’Università aveva retto un muro a quella scelta non certo caldeggiata da Alberto Cirio che adesso si trova in una situazione non certo facile. Ancora pochi giorni fa, non si sa quanto convintamente ma formalmente aveva confermato la piena fiducia a Schael. Che, va detto, al contrario di quanto accadrebbe se fosse un direttore generale, in quanto commissario può vedere terminare il suo incarico non appena venga nominato, appunto, un direttore generale in corso Bramante. “Vedremo a fine anno, faremo le nostre valutazioni” dice ancora Riboldi a chi gli chiede cosa succederà, mentre le voci che circolano e che sono fatte circolare dal vertice politico della sanità indicano l’autunno come la stagione in cui oltre alle foglie in Piemonte cadono pure i commissari.

"Tutti in prova"

Torna a prenderla larga l’assessore fascio-tutto-io da cui ci si aspetterebbe una decisione rapida e chiara vista la sua “delusione”. Dice che “a fine anno valuteremo anche tutti i direttori generali e se in qualche caso non si saranno raggiunti gli obiettivi sulle liste d’attesa e sulle prestazioni da erogare faremo le nostre valutazioni”. Poi il solito refrain del “siamo tutti in prova, anche io”. Visto com’è andata e come sta andando con la Città della Salute non sembra un’affermazione tra le più rassicuranti. Così come non lo pare la metafora che Riboldi usa per spiegare la tattica per ottenere quel che serve senza provocare reazioni come imputa al commissario. “Se Francisco Franco quand’era alle Canarie avesse avvertito delle sue intenzioni…”. Meglio tornare in corso Bramante dove vige l’ordine impartito da tempo dallo stesso Riboldi non parlare con i giornalisti, la disposizione è rispettata nella maniera più assoluta. Ma anche dove c’è un commissario ormai delegittimato da chi lo ha scelto, ma ancora non ha trovato modo o coraggio di dargli il benservito. Una delegittimazione che, non certo per solidarietà al collega ma per mero interesse personale, insieme al rapporto diretto con i sindacati avviato dall’assessore, preoccupa più di un direttore di Asl e di azienda ospedaliera conscio di una possibile distorsione della catena di comando e responsabilità.

La palla al governatore

Il mandato di Schael alla Città della Salute sarebbe potuto terminare già ieri se quel che si fa trapelare da ambienti vicini all’assessore fosse stato messo in pratica e, ovviamente, fosse pienamente condiviso stavolta dal governatore. Un cambio adesso, così come in autunno, agli occhi di molti suonerebbe come una sconfessione. Non di meno l’ammissione di una scelta sbagliata cui se ne potrebbero unire altre. Se nel futuro del manager si profilasse un incarico di rilievo, a partire da un ritorno con altri ruoli apicali in Agenas o nell’alta burocrazia sanitaria, allora la questione potrebbe avere una diversa evoluzione e impatto per la stessa maggioranza di governo del Piemonte al cui interno già non mancano frizioni e tensioni proprio sulla gestione della sanità da parte del suo “capo politico”. Ancora una volta toccherà a Cirio provare a rimettere insieme i cocci ed evitare che se ne facciano di altri, nell’attesa che si plachi la tempesta. O che ne arrivi un’altra.