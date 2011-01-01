Uilca, desertificazione bancaria in atto, risiko può ampliarla

La "desertificazione bancaria", "è in atto" specie nelle aree interne del paese e il " risiko bancario, che sta animando il settore economico e finanziario italiano" potrebbe "ampliare il fenomeno", "concentrando la densità delle filiali solo in alcune aree del Paese". E'quanto denuncia il sindacato Uilca secondo cui nel 2024 nelle Aree Interne dove insiste "il 48,5% dei comuni (3.833) e il 23,1% degli sportelli bancari attivi (4.549). hanno registrato un saldo negativo di 101 sportelli bancari rispetto al 2023. Dei 614 sportelli chiusi in Italia, 135 erano localizzati nelle Aree Interne, mentre le nuove aperture in queste zone sono state solo 34 su un totale di 108". Dal punto di vista territoriale, sono appena 31 i comuni delle Aree Interne (pari al 32%) dei 97 comuni che hanno registrato l'apertura di nuove filiali bancarie. "I dati dimostrano che la desertificazione bancaria è un fatto e non un luogo comune, come ha avuto modo di dire il presidente dell'Abi Antonio Patuelli", commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan. "In questo senso è evidente che esiste il problema dello spopolamento di certi territori, ma noi crediamo che le banche, invece di limitarsi ad adeguarsi al fenomeno, possono essere traino per invertire questa tendenza data l'importanza che ha il settore del credito nel Paese. Le banche possono svolgere un ruolo sociale per garantire servizi essenziali, come dimostrato durante la pandemia, a persone che altrimenti restano isolate e penalizzate".