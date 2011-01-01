Distretti del commercio, si apre bando da 7,2 milioni

Per il sostegno ai progetti strategici presentati dai distretti del commercio, da svilupparsi negli anni 2025-2027, si apre oggi il bando con cui la Regione Piemonte mette a disposizione oltre 7,2 milioni di euro "I distretti del commercio sono lo strumento cardine che ho posto al centro del rilancio e della competitività del commercio piemontese - dichiara l'assessore al Commercio della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni - per metterlo in condizione di vincere sfide come la concorrenza dell'e-commerce, la desertificazione commerciale specie nelle aree interne, il rilancio urbanistico, il presidio delle periferie e dei piccoli centri, l'innovazione tecnologica e dei servizi offerti". Istituiti nel 2020, i distretti del commercio in Piemonte sono 74, cui quest'anno se ne aggiungeranno 20 di nuova costituzione. Ogni distretto del commercio potrà presentare e candidare a finanziamento un unico progetto strategico. Il bando resterà aperto fino al 7 ottobre, e assegna a ogni distretto un contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa progettuale ammessa per un importo massimo di 250.000 euro per i progetti in conto capitale; per gli interventi di spesa corrente il contributo regionale copre fino all'80% del costo del progetto ma con un massimo di 40.300 euro. Sono ammesse nell'ambito del progetto strategico candidato a contributo regionale, a titolo d'esempio, le spese relative a progetti di qualificazione urbana, interventi inerenti il design urbano e gli spazi pubblici, progetti di sistemazione delle aree mercatali, iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana, politiche attive sul riuso degli spazi sfitti, interventi per il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici, progetti di consegna delle merci a domicilio e creazione di un sistema organizzato e agile per la distribuzione delle merci, formazione, informazione e servizi di accompagnamento degli imprenditori e degli addetti del settore della distribuzione, interventi volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali. "Entro 70 giorni dalla chiusura del bando - conclude Bongioanni - pubblicheremo la graduatoria dei progetti finanziabili. Sarà la fotografia del commercio del Piemonte del futuro, della sua capacità di fare sistema e massa critica, ma soprattutto di intervenire in modo fattivo nei processi di governance del territorio e della società piemontese".