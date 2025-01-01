Acquista online foto d'epoca di Mussolini, ma è una truffa

La polizia locale di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) ha denunciato un uomo, di origine straniera, per una tentata truffa compiuta ai danni di un cittadino residente in Lombardia. I due, tramite social network, stavano trattando la compravendita di una fotografia d'epoca di Benito Mussolini. L'acquirente, pur non concludendo l'acquisto, si è rivolto al corpo di polizia della città piemontese perché il venditore si era presentato a lui come agente della polizia locale di Domodossola, circostanza risultata non vera. L'indagine ha smascherato la frode, realizzata creando un falso profilo social e utilizzando la foto di un vero agente di polizia locale di un comune in Campania, ignaro del fatto ed estraneo alla vicenda. Il truffatore, con diversi precedenti per analoghe truffe online, è stato rintracciato grazie alle coordinate bancarie. E' stato denunciato per tentata frode informatica realizzata mediante l'indebito utilizzo dell'identità digitale e per sostituzione di persona.