ECONOMIA DOMESTICA

Sono dazi amari per il Piemonte

Con l'entrata in vigore delle tariffe imposte da Trump l'economia piemontese si ritrova sotto assedio: settori chiave come automotive, tessile e vino affrontano una doppia pressione tra dazi e cambio sfavorevole. E la crisi rischia di essere duratura

Dalle prime ore di oggi, le merci europee che entrano negli Stati Uniti sono soggette a un dazio del 15 per cento. Chi lavora con l’export ha smesso di fare calcoli e ha iniziato a tagliare preventivi. Con oltre 2,8 miliardi di euro esportati ogni anno nei settori ora colpiti dalle tariffe americane, il Piemonte è tra le regioni italiane più esposte. Automotive, meccanica, tessile, vino: settori trainanti che negli ultimi anni hanno costruito la loro competitività anche sulla domanda d’oltreoceano. Adesso, il rischio concreto è che quella spinta si esaurisca o venga fortemente ridimensionata. A Vercelli e Biella si guardano i listini con la matita rossa. A Torino si attende l’effetto domino sul comparto automotive. E ad Asti e Cuneo le bottiglie destinate agli Usa rischiano di rimanere in cantina.

E chi pensa che sia roba da multinazionali o grandi industrie sbaglia di grosso: in mezzo ci sono centinaia di Pmi, artigiani, imprese familiari. Un tessuto che già deve fare i conti con la congiuntura e ora rischia di finire sotto schiaffo per colpa del “Make America Great Again” di Donald Trump. Il danno, poi, non arriva solo dalla dogana. Il rafforzamento dell’euro sul dollaro, con un aumento del cambio di oltre il 12% da inizio anno, rappresenta un altro freno all’export. Un euro forte significa merci italiane più care per chi compra in dollari: un “dazio implicito”, come l’ha definito Confindustria, che si somma a quello ufficiale.

Il combinato disposto di dazi e cambio penalizzante rischia di mandare in crisi anche quelle aziende che finora hanno resistito, magari grazie a contratti di lungo periodo o a una clientela stabile. E non tutti possono contare su strutture produttive direttamente negli Stati Uniti, come fa ad esempio la torinese Prima Industrie, che incassa oltre 200 milioni di euro l’anno sul mercato americano e dispone di impianti oltreoceano. Una formula che permette almeno in parte di aggirare l’ostacolo doganale.

A Vercelli, per dire, l’export verso gli States è cresciuto del 25% nel 2024. Il merito? Cashmere, lane pregiate, tessuti di nicchia e macchinari per lavorarli. Adesso tutto questo ben di Dio arriverà a destinazione con un bel rincaro, e la speranza è che i paperoni americani – quelli che amano le stoffe italiane – non storcano troppo il naso. Ma qui si vive alla giornata, perché nessuno sa dire con certezza come reagirà il mercato. A Biella e Novara, altre due roccaforti del tessile, si lavora con le dita incrociate. Le collezioni autunno/inverno sono in produzione, i buyer americani hanno iniziato a fare le pulci ai listini e molti ordini rischiano di slittare. Nel Cuneese e ad Asti il fronte caldo è quello delle bottiglie. Gli Usa rappresentano oltre il 21% dell’export vinicolo piemontese, con picchi da record per il Moscato d’Asti. Qui le aziende più strutturate temono lo stop degli importatori e quelle più piccole, che hanno appena iniziato a vendere in America, rischiano di tornare indietro di dieci anni. Per Coldiretti è “un’emergenza”, per la Regione un’altra voce nell’agenda dopo le fiere.

E poi c’è Torino. La piccola capitale dell’export verso gli States – quinta provincia in Italia per volume – era già in crisi con il crollo dell’automotive. Nel 2024 le esportazioni sono calate del 14%, adesso il dazio arriva come un altro chiodo sulla bara. L’intero indotto della componentistica è in apnea, e le aziende che ruotano intorno a Stellantis guardano a Detroit con l’ansia nel portafoglio. Da Roma, il ministro Urso promette “dialogo”, ma nel frattempo le tariffe sul settore auto restano: 27,5% sui veicoli, 50% su acciaio e alluminio. E buon Ferragosto.

Le associazioni datoriali – da Confindustria Piemonte a Cna, da Confartigianato a Coldiretti – chiedono da settimane un intervento serio: credito agevolato per chi esporta, fondi per la diversificazione dei mercati, tutela delle filiere. Risposte? Nessuna. La Regione Piemonte ha già chiesto al governo un monitoraggio puntuale degli effetti tariffari a livello provinciale, ma da Roma per ora è arrivato solo un generico impegno a “difendere l’interesse nazionale”. Tradotto: si aspetta che qualcuno faccia il primo passo. Eppure, qui non si tratta di una tempesta passeggera. Se i dazi restano, se l’euro non si corregge, se Bruxelles non si muove, il Piemonte rischia di perdere una fetta importante del proprio sistema produttivo. Altro che green economy e digitalizzazione: senza un export forte, questa regione si ferma. Ma a quanto pare, finché le aziende non iniziano a chiudere per davvero, la politica continuerà a fischiettare.