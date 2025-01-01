Sindacato medici, "revoca Schael simbolo modello gestionale"

"La revoca della fiducia da parte della Regione nei confronti del direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria 'Città della Salute e della Scienza' di Torino segna la fine di una vicenda che ha avuto un forte impatto sul mondo sanitario piemontese. Da anni denunciamo la necessità che la direzione della più importante azienda sanitaria del Piemonte sia all'altezza del suo ruolo. Il caso del dottor Schael non è purtroppo un'eccezione, ma il simbolo di un modello gestionale che abbiamo più volte criticato: autoreferenziale, privo di confronto e lontano dalla realtà vissuta quotidianamente dai professionisti sanitari". Lo scrive in una nota la segreteria regionale Anaao Assomed del Piemonte. "La vicenda conferma quanto sosteniamo da tempo: la selezione dei direttori generali, e quindi della triade, risponde a logiche politiche più che meritocratiche. Le direzioni, così nominate, perseguono ciecamente gli obiettivi loro dati, puntando a massimizzare l'efficienza senza considerare le ricadute sulle condizioni di lavoro. E le conseguenze sono evidenti: in Piemonte circa un medico al giorno decide di licenziarsi dagli ospedali pubblici" prosegue il sindacato.