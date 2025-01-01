Tunnel di Tenda, oltre 95.000 transiti dall'apertura al traffico

Sono oltre 95 mila i veicoli transitati all'interno della nuova canna del tunnel di Tenda dal 28 giugno, giorno dell'apertura al traffico, fino a domenica 3 agosto. Il dato emerge dalle relazioni settimanali dell'Anas che tengono conto dei passaggi di auto e motocicli sia in direzione Italia sia in direzione Francia. Il dato medio dei passaggi si attesta sulle 8.300 unità. Sono stati 14 mila i passaggi nella prima settimana, oltre 21 mila nella settimana tra fine luglio e inizio agosto. "L'apertura del tunnel di Tenda - spiega il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi - ha rappresentato un passaggio decisivo per il rilancio dell'intero territorio. A poco più di un mese dalla riapertura, registriamo con soddisfazione un incremento degli afflussi turistici superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non solo il nostro Comune, ma tutta la valle Vermenagna e la città di Cuneo stanno beneficiando in maniera significativa di questo collegamento strategico. Le attività ricettive, i ristoranti, gli alberghi e gli operatori del turismo segnalano un netto miglioramento della stagione estiva grazie a una rinnovata accessibilità e a un costante flusso di visitatori provenienti anche dalla Francia". "Si tratta di dati di assoluto rilievo che danno un'idea chiara e concreta del valore del collegamento internazionale ripristinato e restituito ai cittadini e agli utenti. Il tunnel è sempre monitorato e presidiato dal nostro personale sul posto e dalla Sala Operativa di Torino" sottolinea l'amministratore delegato dell'Anas Claudio Andrea Gemme. Il tunnel è attualmente aperto con senso unico alternato dalle 6 alle 21, fino al 14 settembre. Quasi 50 mila veicoli hanno viaggiato dall'Italia verso la Francia, mentre oltre 45 mila hanno fatto il percorso inverso.