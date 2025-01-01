Poltrona d'agosto

Dicono che…non si ferma sotto la Mole la scalata di Fabio Pammolli. Toscano di nascita, milanese di adozione, romano di occupazione e torinese di incarico, il presidente dell’Istituto di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I) di Torino è entrato nel consiglio di amministrazione di Sace, il gruppo assicurativo parteciopato al 100% dal Ministero dell’Economia. Una scelta tutt’altro che casuale, visto che Pammolli, economista classe 1965 e ordinario di Economia e management al Politecnico di Milano, può vantare un rapporto privilegiato proprio con il ministro Giancarlo Giorgetti, essendo già stato suo consigliere economico al Mef.

Nel nuovo assetto del Cda di Sace, l’ex deputato leghista Guglielmo Picchi, già sottosegretario agli Esteri nel governo “gialloverde” Conte I, prende il posto di Filippo Giansante ed è il nuovo presidente. Il nuovo amministratore delegato è Michele Pignotti, che sostituisce l’ad uscente Alessandra Ricci. A completare il Cda con Pammolli i consiglieri Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin. Decisamente un bel colpo per Pammolli, ma le sue ambizioni non finiscono di certo qui.