In giro per il paese con una mannaia, arrestato

In giro per le strade del paese brandendo una mannaia. E' successo a Brandizzo (Torino), dove un 56enne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un italiano già noto alle forze dell'ordine, era in evidente stato di ubriachezza e ad un certo punto, nel corso della sua scorribanda, ha colpito con dei pugni un'auto parcheggiata nelle vicinanze del cimitero, danneggiandone il tetto e il parabrezza. Alcuni giovani hanno avvertito il proprietario, che a sua volta ha chiamato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno visto il 56enne inveire contro l'uomo impugnando la mannaia. Ora le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo d'armi.