Salvini, in Piemonte cantieri per 23 miliardi

Cantieri aperti in Piemonte per ventitré miliardi. Il dato è stato comunicato da Matteo Salvini ieri sera a Capriata d'Orba (Alessandria) durante l'apertura della 30/a festa della Lega dell'Alto Monferrato. Il segretario federale del partito e ministro delle infrastrutture ha spiegato che "non abbiamo solo il Tav fra Torino e Lione" ma che ci sono anche "la tangenziale di Asti, la Pedemontana a Biella, i lavori per la logistica ad Alessandria, il Col di Tenda riaperto con 100mila macchine che sono tornate a unire Piemonte e Francia". "Per me - ha aggiunto - è un motivo di orgoglio. Dico grazie ai tanti piemontesi, ai sindaci, agli amministratori, ai cittadini che stanno permettendo al Governo e alla Lega di fare in Piemonte quello che non si è mai fatto nella storia della Repubblica".