Commercialisti, elezioni degli Ordini locali 15-16 gennaio 2026

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali della stessa categoria professionale, che saranno in carica nel periodo febbraio 2026 - febbraio 2030: le votazioni si terranno nei giorni 15 e 16 gennaio 2026. E nelle stesse date avrà luogo anche il voto del collegio dei revisori/revisore unico e dei Comitati per le Pari opportunità locali. Il Regolamento elettorale, adottato dal Consiglio nazionale dei commercialisti a maggio, è stato trasmesso al ministero della Giustizia per l'approvazione.