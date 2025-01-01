Il Coisp a Salvini, riaprire sede polfer a Tortona

Riaprire il posto di polizia ferroviaria a Tortona (Alessandria) è la richiesta contenuta nel documento consegnato da una delegazione del sindacato autonomo Coisp ieri sera a Matteo Salvini durante una festa della Lega a Capriata d'Orba. "Salvini - hanno detto Antonio Frisullo e Carlo Rosso della segreteria provinciale del Coisp - ci ha assicurato che domani farà avere il nostro materiale a Nicola Molteni, sottosegretario ministero dell'Interno".