Residuato bellico rimosso da greto torrente nell'Alessandrino

E' stato messo in sicurezza e portato via dai carabinieri di Novi Ligure e dai guastatori dell'esercito l'involucro incendiario, di origine francese, che nei giorni scorsi era stato notato da alcuni villeggianti lungo il greto del torrente Borbera. L'operazione è stata coordinata dalla prefettura di Alessandria. I carabinieri avevano delimitato l'area e consultato gli artificieri del 32° reggimento Genio guastatori dell'Esercito. Il manufatto, che dovrebbe un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, sarà smaltito in sicurezza nei prossimi giorni.