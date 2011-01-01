Deve scontare un anno e 8 mesi, giovane arrestato in area nomadi

Un giovanissimo romeno destinatario di un ordine di carcerazione è stato individuato dalla polizia a Torino nel corso di un controllo nell'area nomadi di via Gonin. Gli agenti del commissariato Mirafiori hanno accertato che deve scontare un anno e otto mesi di reclusione per un cumulo di condanne per reati contro il patrimonio commessi fra il 2020 e il 2021. Il provvedimento è stato emesso, in fase di esecuzione, dalla procura presso il tribunale per i minorenni.