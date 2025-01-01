Torino, sospeso pagamento sosta strisce blu e Ztl

Il pagamento della sosta sulle strisce blu e la Ztl a Torino saranno sospesi da lunedì prossimo 11 agosto e per le successive due settimane. Dal provvedimento, disposto dalla Giunta comunale su proposta dell'assessora alla viabilità, Chiara Foglietta, sono escluse le ZTL "Trasporto Pubblico", "Pedonale" e "Area Romana". Allo stesso modo si continuerà a pagare la sosta nei parcheggi automatizzati (a barriera) e in quelli in struttura gestiti da Gtt. Una nota del Comune precisa che la sospensione delle limitazioni alla circolazione, altrimenti in vigore nei giorni feriali dalle 7,30 alle 10,30, proseguirà fino a venerdì 22 agosto incluso, mentre la sosta sulle strisce blu sarà gratuita fino a domenica 24 agosto. Gli abbonamenti acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 25 agosto.