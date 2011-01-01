Atp ufficializza, Sinner è il secondo qualificato alle Finals

Jannik Sinner è ufficialmente qualificato per le Atp Finals 2025, raggiungendo Carlos Alcaraz, il primo a conquistarsi un posto nell'evento finale della stagione, che si si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre. Lo ha ufficializzato la stessa Atp. Sinner aveva gia' blindato di fatto il posto alle Finals, ma tra i risultati di questi giorni nei tornei americani e la sua partecipazione a Cincinnati, ora il calcolo dei punti da' la matematica certezza Sinner parteciperà all'evento per la terza stagione consecutiva e la quarta in assoluto. Detiene un record di 10-2 al torneo secondo e nelle ultime due edizioni è stato sconfitto solo da Novak Djokovic (nella finale del 2023).